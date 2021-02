Les viticulteurs du Jura fêteront malgré tout le vin jaune

Dans son caveau, Denis Grandvaux et son équipe s'activent pour accueillir les dégustations du millésime 2014 du vin jaune tout en respectant les consignes sanitaires. Ils pourront accueillir une dizaine de personnes en même temps. Cette année, la dégustation du cru 2014 se fait uniquement sur rendez-vous. Françoise et Yves sont les premiers à l'inaugurer. "C'est un vin unique au monde. Du moment où on l'a apprivoisé, on ne peut plus s'en passer", affirme Françoise.