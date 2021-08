Corse : "Les voix de l’émotion" font résonner le répertoire traditionnel

De la pointe du cap Corse à l'entrée du golfe d'Ajaccio, des voix s'élèvent pour parler et raconter un pays. Chaque été, les groupes de chant se produisent dans les villages et les villes corses. "Les voix de l'émotion", groupe créé il y a plus de 20 ans, proposent le répertoire classique des chants corses. Et pourtant, ces artistes ne vivent pas du chant. Ils se présentent avant tout comme des militants culturels.