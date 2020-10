Levez le nez, les grues cendrées migrent en ce moment

Le spectacle est toujours aussi impressionnant. Ce lundi matin, au lever du soleil, plus de 50.000 grues se sont envolées du lac de Der sous le regard et devant les objectifs de nombreux amateurs. Ce sont les plus grands oiseaux migrateurs d'Europe. Ils sont capables de traverser le continent du nord au sud en deux jours.



Lors de leur migration, les grues passent par le lac du Der. En journée, elles se servent des champs des alentours pour se nourrir. Leur voyage est toujours accompagné de leur cri si particulier. Alors que ces oiseaux sont déjà partis vers les Landes, d'autres vont arriver d'Allemagne et de Scandinavie pour faire durer le spectacle jusqu'aux premières gelées.