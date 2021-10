Licences de pêche post-Brexit : les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer maintiennent la pression

En revenant au port, Loïc Merlin fait toujours ce constat amer : la pêche est décevante. La raison est simple : il pêche sur une bande de dix kilomètres côté français. Il lui est en effet interdit d'accéder aux eaux britanniques, car il n'a pas obtenu de licence. Cette zone est pourtant beaucoup plus poissonneuse. Les conséquences sont lourdes. "Si on continue comme ça, dans un an, il n'y aura plus rien. Les bateaux, ils seront obligés d'arrêter", explique-t-il.