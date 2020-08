Lille en France VS Lille en Belgique : le match

Il n'est pas rare de se tromper de pays si vous voyagez à Lille, dans les Hauts-de-France. Pour cause, Lille en Belgique est seulement à 160 kilomètres en voiture du nôtre. De chaque côté, Français et Belge revendiquent la paternité du nom. Si l'église Saint-Pierre, le point culminant du village belge, est haut de 55 mètres, le sommet du beffroi de l'hôtel de ville, lui, est à 104 mètres de haut. Alors, êtes-vous plutôt Lille France ou Lille Belgique ?



