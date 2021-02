Lille : pour lutter contre l'isolement des étudiants, des architectes prêtent leur bureau

L’agence met donc à disposition des étudiants un bureau et le wifi mais aussi la salle de convivialité, la cuisine équipée et la machine à café.

Pour remédier à l’isolement des étudiants, le cabinet O Architecture, à Lille, a décidé de leur ouvrir ses portes afin qu’ils puissent travailler leurs cours. "On a de la place parce qu’on a de très grands bureaux et pas mal de postes libres", nous explique Victor Lasch, gérant associé du cabinet.

Camille, elle, vit en colocation et ne souffre donc pas d’isolement mais elle en avait marre de travailler chez elle à longueur de journée. "On s’était dit qu’on irait travailler dans les cafés ou les espaces posés du style bibliothèques mais là pour le moment on est un peu coincés chez nous donc ça nous permet de pallier un peu à la routine."

Marie profite du dispositif. Elle est reconnaissante envers le dirigeant à l’initiative du projet. "Être enfermée dans sa chambre, ça devenait compliqué. On ne voit personne donc quand j’ai vu l’initiative, j’ai trouvé que c’était une bonne idée. Ça me permet de sortir de chez moi, de rencontrer d’autres personnes, de retrouver un petit lien social qui fait du bien surtout en ce moment", nous confie-t-elle.

Chaque jour, huit étudiants sont accueillis dans les locaux. L’idée, lancée il y a trois semaines sur les réseaux sociaux, a été consultée plus de 100.000 fois. A force de cohabiter, les salariés et les étudiants ont créé des liens. "C’est surtout le midi qu’on parle pas mal, on échange sur nos expériences", nous raconte un salarié. "Ça rythme les journées entre travail et moments partagés avec d’autres", affirme une autre salariée.