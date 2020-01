Lille se lance dans une vaste campagne pour dynamiser les recrutements

Bien que la région des Hauts-de-France soit l'une des plus peuplées du pays, elle n'est pas forcément la plus attractive. Les conditions météorologiques en sont les principales causes. Pour changer cette image qui freine certains secteurs économiques, la métropole a lancé Hello Lille. Il s'agit d'une nouvelle marque et d'une agence d'attractivité pour attirer les cadres et les touristes. D'ailleurs, la ville a beaucoup d'atouts, à ne citer que l'accessibilité et le cadre de vie.



