Littoral basque : un sentier très couru interdit à cause de risques d'effondrement

Par endroits, la corniche recule de 70 centimètres par an. Ce géologue a étudié le terrain et ses conclusions sont alarmantes. "Cette érosion par l'océan, ces effondrements de falaises arrivent à se rapprocher de plus en plus du sentier et la chaussée. Et donc on arrive dans une zone plus critique", précise Frédéric Clément. La construction d'un nouveau sentier en hauteur et plus éloigné de la côte est à l'étude. La route devrait aussi faire l'objet d'un nouveau tracé. Elle est condamnée à disparaître d'ici 2043.