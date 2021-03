Loto du patrimoine : en Corse, le château de la Punta renaît

Majestueux et étonnant, le château de la Punta, comme une belle endormie, renaît. Depuis plusieurs mois, la région et la Fondation du patrimoine ont lancé sa restauration. Ce château réserve bien des surprises. Il est le dernier des vestiges d'un pavillon des Tuileries, détruit durant la Commune de Paris en 1871. Les pierres ont été achetées par la famille Pozzo di Borgo, puis acheminées et agencées sur les hauteurs d'Ajaccio. Un exploit technique pour l'époque. Devant la façade sud, on retrouve également la réplique des escaliers du château de Fontainebleau, mais aussi les colonnes où le symbole de la puissance des Médicis est sculpté, ainsi qu'une fontaine chargée d'histoire.