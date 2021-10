Lotos de campagne : la nouvelle règle jette-t-elle un froid ?

Depuis le 1er janvier dernier, impossible de remporter camping-cars et autres gros lots dans les lotos de campagne. Selon un décret gouvernemental, les prix ne peuvent désormais valoir plus de 150 euros lors de ces événements locaux. De quoi entamer la ferveur des passionnés ? Le JT de 13H de TF1 est allé prendre le pouls des joueurs à Landerneau, dans le Finistère.

"C’est super, après le Covid, c’est génial", s’enthousiasme Christine, qui vient de gagner une machine à café. Et peu importe qu'elle n'en boive pas. "C’est meilleur que le tricot, y a plus de sensations !", assure de son côté Brigitte, adepte du bingo chaque week-end depuis 25 ans avec son amie Brigitte. Mais s’ils s’accommodent de la nouvelle loi qui limite les gains, "ici, tout le monde demande quand même son abrogation", souligne le journaliste de TF1.

Ici, la nouvelle réglementation ne semble pas attrister les joueurs. "Même un tout petit lot ça fait plaisir. On vient là pour jouer, se retrouver en famille, entre amis, si on gagne, c’est bien, si on ne gagne pas, on a passé une bonne soirée", témoigne une participante dans le reportage en tête de cet article. La ferveur est effectivement au rendez-vous dans cette salle remplie par 900 personnes, où les retardataires se font éconduire à l'entrée.

L'adjoint au maire de Pontivy, dans le Morbihan, où se déroule chaque année fin septembre le plus gros loto de France, a récemment pris la parole à ce sujet auprès de France 3 Bretagne. Cette année, "on a eu le droit de le maintenir avec nos lots, mais pour les prochains lotos, cela ne sera plus possible ! On ne peut pas accepter cette règle !", a tempêté Paul Le Guernic. "Pendant le confinement, il y a eu un peu de tout, des lotos en drive, des lotos sur internet, je pense qu’ils ont voulu faire un peu le ménage, mais ils y sont allés fort, a-t-il poursuivi à propos de la nouvelle règle. Ce doit être l’œuvre d’un scribouillard qui ne connait pas les lotos de nos associations."