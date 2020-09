Magie du numérique : à quoi ressemblait Paris en 1900 ?

À quoi ressemblait le Paris de la Belle Epoque ? Cette période insouciante, de progrès, située entre la fin du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale. De ces années, nous n'avions pour l'instant que des photos et quelques films d'archives en noir et blanc. Mais des amateurs très doués en informatique ont entrepris de redonner un peu de vie à ces images. Ils y ont ajouté de la couleur et du son. Regardez, ça change tout.



