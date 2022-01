Maintien du carnaval de Nice : le soulagement des habitants

C'est officiel. Dans un peu plus d'un mois, les chars devraient défiler. Et cela fait longtemps qu'on a commencé à les préparer. En 2021, le carnaval avait été annulé pour cause de pandémie. Cette année, il aura bien lieu, ce qui ravit les carnavaliers. "On est vraiment content parce que c'est quand même l'aboutissement de plus d'un an de travail", confie Pierre Povigna. "On vit pour le mois de février, donc c'est important que ça sorte et que ça soit vu", ajoute-t-il.