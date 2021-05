Mangrove rose en Martinique : comment expliquer ce phénomène ?

NATURE - Cette année encore, un étrange phénomène peut s’observer en Martinique : la mangrove du Diamant est devenue rose, suscitant la curiosité des promeneurs. Mais d'où vient cette couleur ?

Une étendue d’eau rose bonbon dans la mangrove du Diamant en Martinique. Le phénomène, frappant cette forêt entre terre et mer qui borde les littoraux tropicaux, surprend moins que l’année dernière quand il était apparu pour la première fois, mais il attire toujours autant de promeneurs pour contempler la couleur de l’eau de la mangrove entre Anse Caffard et la Cherry, et ce, malgré les 30 minutes de randonnée. "C’est impressionnant ! On dirait que quelqu’un est venu mettre du colorant. On a du mal à se dire que la nature fait des choses comme ça", témoigne l’une d’entre eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Pour d’autres, le phénomène n’ajoute que de la beauté à leur île. "Déjà, on a les belles plages de la Martinique au bord de l’eau turquoise et là, on a du rose naturel, c’est fantastique", ajoute un autre promeneur. Le phénomène est apparu quatre jours plus tôt, mais les nombreuses personnes qui viennent se prendre en photo devant l’eau pour alimenter leurs réseaux sociaux ne savent pas toujours expliquer un telle apparence. "Peut-être qu’il y a un truc dans les algues, je ne sais pas", suppose l’une d’entre elles.

Naturel mais éphémère

Pour l’occasion, la mangrove a été renommée la "mangrose" par les scientifiques. Laurent Juhel, photographe, nous explique que ce phénomène est lié aux fortes chaleurs et à la prolifération de Dunaliella salina, une algue verte riche en pigments végétaux qui se développe dans les milieux salins. "On a diminué notre volume d’eau en pluie sur la Martinique, on a augmenté la température de quelques degrés et on favorise ainsi le développement de cette algue", affirme-t-il. En effet, l’eau douce s’évapore et les sels minéraux se concentrent dans le peu d’eau qui reste.

Le processus est surveillé de près par les scientifiques comme Aurélie Boisnoir qui est chercheuse à l’Ifremer en Martinique. L’analyse de l’eau réalisée à l’aide d’une sonde révèle une composition anormale. "On constate un manque d’oxygène, une salinité plutôt élevée donc il y a une sélection au niveau des organismes qui sont présents", explique-t-elle. "Ils ne l’auraient pas été s’il y avait eu des échanges entre par exemple la mer et cette partie de la mangrove", poursuit-elle. Ce phénomène est donc naturel, mais aussi éphémère. À la même époque, l’année dernière, il avait duré trois semaines.

