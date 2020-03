Marseille, une ville à l'arrêt vue du ciel

Comme si la fameuse Canebière et le Vieux-Port avaient changé de visage. À l'heure du confinement, ces lieux de rassemblement se sont vidés. Les restaurants sont fermés et les voies de circulation désertes. Rue Saint-Ferréol, l'une des artères piétonnes les plus commerçantes du centre-ville, les boutiques ne sont pas non plus ouvertes. Les plages, elles, sont désormais totalement interdites d'accès.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.