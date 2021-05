Melon : cinq critères incontournables pour bien le choisir

Les tout premiers melons arrivent sur les étals en cette fin de mois de mai, avec une dizaine de jours de retard. Ils se sont fait attendre cette année en raison de la mauvaise météo. "Le matin, il fait froid : 4 degrés de moins que d'habitude", souligne Angélique Michel, productrice de melons à Mauguio et Saint-Aunès (Hérault), dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La récolte, qui commence donc à peine, battra son plein entre fin juin et début juillet et se prolongera encore quelques semaines au-delà.

Qu'il soit destiné au dessert ou à l'entrée (éventuellement avec du jambon cru et du porto), encore faut-il bien le choisir pour profiter de sa chair gorgée de soleil. Pour reconnaître les plus savoureux, voici cinq critères incontournables détaillés sur le site de l'Association interprofessionnelle melon.

L'aspect. Le pédoncule (la tige) doit s'arracher quand on le pousse. C'est un signe de parfaite maturité. De même, les craquelures autour sont à rechercher si vous cherchez un melon bien sucré.

Le poids. Plus le melon est lourd, plus il est mûr et sucré. Sa densité augmente en effet avec sa maturation. Il convient donc d'en comparer plusieurs en les soupesant. Comparez en deux de même taille en les soupesant dans le creux de la main. Et gardez le plus lourd.

L'odeur. Un parfum prononcé est là encore un signe de maturité. Ainsi, plus le melon mûrit, plus une bonne odeur sucrée s'en dégage.