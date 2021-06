Merveilles du Loiret : Montargis, la "Venise du Gâtinais"

Ils ont la main verte et le pied marin. Chaque année, William Chartier et ses collègues jardiniers embarquent sur les canaux de Montargis. Il faut passer les ponts pour installer quatorze barques fleuries. Tout au long de l'été, les fleurs vont s'épanouir. Une tradition dans celle qu'on surnomme la petite "Venise du Gâtinais".

Avec ses 131 ponts et passerelles, le centre-ville de Montargis rappelle que la cité s'est construite autour de l'eau. Un peu plus loin se trouve le quartier de la pêcherie, apprécié des touristes et des habitants. "C'est l'un des quartiers les plus agréables de Montargis en terme de vie sociale", confie une femme. Autrefois, on stockait ici du poisson pour l'expédier vers Paris. Aujourd'hui, on profite de la fraîcheur d'une terrasse au bord de l'eau.