Métiers d'art : à la découverte d'une tisserande dans le Doubs

Après 35 ans d'expérience, les gestes sont sûrs et précis. Agnès est tisserande depuis qu'elle a 25 ans. Elle ne compte plus les heures qu'elle a passées à son métier à tisser, qui demande pourtant de la patience et de la rigueur. Et quand elle arrive enfin au moment où elle peut jouer avec les fils, elle aime ajouter une touche personnelle à ses créations, un feu d'artifice de couleurs. Cette passion, elle essaie de la partager en donnant des cours d'initiation.



