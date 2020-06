Métiers d'art : le portrait de Sylvain Le Guen, éventailliste

L'éventailliste Sylvain Le Guen, l'un des maîtres d'art du pays, a séduit les Japonais grâce à ses papiers incrustés de cuir et de nacre. L'artiste a eu l'idée de marier origami et éventail. Il ne restaure quasiment que des pièces d'exception et se concentre essentiellement sur la création. Sur un éventail, il sait tout faire et travaille tous les matériaux en priorisant les matières nobles. Pour en arriver là, il a dû replonger dans l'histoire et retrouver la base du métier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.