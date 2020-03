Mignon redécouvre les plaisirs de la campagne à Argenton-Notre-Dame

Il y a deux jours au Salon de l'agriculture, le taureau Mignon a été sacré champion de la race Rouge des Prés pour le plus grand bonheur de David Cadet, son éleveur. Il a paradé dans les allées avec son ruban bleu blanc rouge et ses 1 400 kilos. Mais en raison de la fermeture prématurée de l'événement pour cause de virus, Mignon est rentré dans sa ferme à Argenton-Notre-Dame (Mayenne) dimanche soir. Ce matin, il redécouvre sa ferme et son pré après avoir passé dix jours à Paris.



