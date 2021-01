Mobilisation contre un projet de carrière à Saint-Nazaire-en-Royans

Depuis un an, Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) se bat contre un projet d'implantation d'une carrière à l'entrée de son village. Ce dernier a commencé depuis sept ou huit ans, et on le découvre trois jours avant l'enquête publique. C'est un scandale. Après le sentiment d'avoir été trompé, c'est la colère et l'incompréhension.