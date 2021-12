VIDÉO - "On va en crever" : les agriculteurs, en colère, bloquent Montauban

Ces agriculteurs veulent exprimer leur désarroi face aux contraintes qui s'accumulent et la hausse du prix des matières premières. Ils s'interrogent donc sur l'avenir de leur métier. "On va en crever. On ne peut pas revenir en arrière comme faisaient nos grands-parents. Ce n'est pas possible, il y a trop de personnes à nourrir", confie l'un d'eux dans le sujet en tête de cet article.