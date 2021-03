Morbihan : un service gratuit de cours à domicile pour les écoliers

Depuis la rentrée, Jade et Mamoun, dix ans, retrouvent Clémentine, lycéenne, deux fois par semaine pour des cours du soir. "Moi j’aime bien être auprès des enfants et puis, ça fait aussi un peu d’argent de poche", a-t-elle confié. Contribuer à leur progression, échanger avec les plus jeunes, c’est aussi ce qui a attiré Noémie. À dix-sept ans, cette lycéenne y a vu l’opportunité de se préparer à son futur métier.

Aujourd’hui, 192 élèves des huit écoles de la commune suivent ces séances de soutien scolaire, un service gratuit pour les familles. "Cela correspondait à une double demande : d’une part, des enseignants qui s’apercevaient que des élèves étaient en difficulté, et d’autre part, des étudiants, car dans la situation actuelle de pandémie, beaucoup d’entre eux ne trouvent plus de travail", a expliqué Jean-Pierre Le Clainche, adjoint à l’éducation de la mairie de Pontivy. Le contact entre les écoliers et les étudiants porte ses fruits. Certains élèves n’ont même plus besoin de soutien scolaire. Des résultats qui rassurent les parents.