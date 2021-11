Moulage de statues : les secrets d’un atelier d’exception

Lieu chargé d'histoires, l'atelier Lorenzi abrite des reproductions d'œuvres d'art. Depuis sa création en 1880, cette maison est entièrement dédiée au moulage, avec un savoir-faire transmis de génération en génération. "Au cours des époques, les Lorenzi ont continué de réaliser des moules et n'ont jamais arrêté de construire la collection", lance Éric Nadeau, directeur de l'atelier. La collection privée de Lorenzi est unique en Europe, avec plus de 1600 moules. Certains modèles peuvent réunir une centaine de pièces. Aujourd'hui, réaliser un moule est plus facile avec un pinceau et de la silicone.