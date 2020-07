Moutarde : la récolte s’annonce maigre en Bourgogne à cause de la sécheresse

La récolte de moutarde a débuté en Bourgogne. Après une saison chaude et sèche, les graines sont plus fortes en goût et plus petites par rapport à celles de l'année dernière. Malgré un rendement décevant, les producteurs restent fiers de leur produit et accordent plus d'importance à la qualité.

La moutarde est une épice riche en vitamine C, qui aide également à la digestion. Autant de raisons pour l'inviter à vos déjeuners d'été.