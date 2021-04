Muguet du 1er mai : les fleuristes dans les starting-blocks

Il y a eu de belles clochettes cette année, car la météo a été bonne. Mais les transporteurs ont augmenté leur tarif à cause du Covid-19, une hausse répercutée sur les prix. Il existe quelques astuces si vous voulez conserver un peu plus votre muguet. L'idéal, c'est de le recouper tous les jours et de changer l'eau. Pour qu'il porte encore plus chance, il faudrait, parait-il, un brin avec treize clochettes.