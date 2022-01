VIDÉO - "35% des automobilistes payaient le parcmètre" : Nancy double le prix des amendes de stationnement

Dans le centre-ville, sur la voie publique, le parking coûte 1,70 euro de l'heure. Et ne pas régler est de plus en plus risqué à cause de l'amende en hausse. "Je payerai", assure donc une conductrice, soulignant l'augmentation. Une autre abonde : "Déjà avant, je n'avais pas trop envie de courir le risque. Mais là, effectivement, je ne le ferai plus. Ça ne donne plus trop envie de venir en centre-ville".

D'autres automobilistes, en revanche, prévoient toujours de tenter leur chance. "Parce que j'en ai pour 5 minutes. Je prends le risque", nous explique l'une d'eux.