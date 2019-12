Naufrage du pétrolier Erika : 20 ans après, l'émotion intacte au Croisic

Il y a 20 ans, jour pour jour, le pétrolier Erika s'échouait au large du Finistère. Au Croisic, en Loire-Atlantique, personne n'a oublié ce qui s'est passé, montre le reportage du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article. A l'époque, près de 400 kilomètres de côtes avaient été souillés par du pétrole lourd. Pendant plusieurs mois, de nombreux bénévoles s'étaient organisés pour nettoyer les plages et les rochers. La commune et l'Etat ont ont ensuite dû restaurer à grand coût les accès au littoral. Plus de 200 millions d'euros d'indemnisations ont été distribuées aux victimes.