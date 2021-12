Neige : de la Provence à la Loire, une circulation difficile sur les routes

La neige est tombée sans discontinuer toute la nuit dans la Loire. Le col de la République reste praticable en voiture, mais attention aux routes secondaires qui n'ont pas été salées. Ici, il y a plus de 50 centimètres de poudreuse. Un peu plus à l'Est, le gel a même immobilisé plusieurs TER entre Mâcon, Lyon et Bourg-en-Bresse.