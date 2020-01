Nice candidate au patrimoine mondial de l'Unesco

Nice est officiellement candidate au patrimoine mondial de l'Unesco. Et les meilleurs ambassadeurs pour vanter ses atouts sont ses habitants, comme on peut le voir dans le reportage du JT de 13 heures de TF1 ci-dessus. Ils apprécient sa douceur de vivre et son soleil. Mais la ville mise surtout sur son patrimoine architectural. L'Unesco rendra son avis en juillet 2021.