VIDÉO - Nice : le carnaval est maintenu, les habitants sont soulagés

En 2021, le carnaval avait été annulé pour cause de pandémie. Alors, cette année, les carnavaliers se réjouissent. "On est vraiment contents, parce que c'est l'aboutissement de plus d'un an de travail, il y a déjà un carnaval qui ne s'est pas fait. Or, un carnavalier c'est sa vie, le carnaval. On vit, en gros, pour le mois de février", poursuit Pierre Povigna. "C'est important que ça sorte et que ça soit vu, même si c'est vu par moins de personnes", ajoute-t-il.

D'habitude, le carnaval, ce sont des défilés spectaculaires et des batailles de fleurs qui réunissent chaque année des milliers de personnes. Mais cette année, les événements se feront plus petits.