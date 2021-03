Nice remet en état ses plages après les tempêtes de l'hiver

À Nice, on rêve de soleil, de baignade et de plage. Voir que la saison se prépare redonne donc le moral à tout le monde. Tous ont hâte de ressortir les maillots et les serviettes. Les travaux seront terminés le 1er mai. La plage de la promenade aura retrouvé son bel aspect, celui d'une pente douce qui descend vers la mer Méditerranée, avec un goût de vacances et de liberté.