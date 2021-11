Noël : des huîtres plus petites et moins nombreuses pour les fêtes

Laurence Querrien, ostréicultrice à Saint-Méloir-des-Ondes (Île-et-Vilaine), produit ainsi habituellement près de 200 tonnes d’huîtres. L’an passé, la quantité était au rendez-vous mais cette année, elle sera moins importante. Une baisse qui s’explique d'abord par les aléas de la météo. "Pour une bonne pousse, il faut de la photosynthèse, c’est-à-dire de la pluie et du soleil. Et c'est ça qui a manqué", se désole la productrice. "Les huîtres ont du retard. On va avoir du quatre, du trois, un peu de deux. Mais les grosses huîtres, on en n’aura pas", ajoute-t-elle au micro de TF1, fataliste.

Outre cette conjoncture défavorable, le secteur se heurte au manque de main d’œuvre. Petits et gros producteurs peinent à recruter pour la saison. Manque de reconnaissance, salaires pas assez attractifs ou conditions de travail difficiles... les ostréiculteurs peinent à attirer du sang frais. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre d'un exploitant qui recherche trois personnes depuis octobre. Il attend toujours. "Il y a quelques machines mais tout l’emballage se fait manuellement. On ne peut pas se passer de personnel", souligne Bruno Desrais, ostréiculteur à Cancale (Île-et-Vilaine). Malgré tout, pas question de baisser la cadence, même avec une équipe incomplète. En effet, les fêtes représentent 50% du chiffre d'affaires de son entreprise. "Il faut envoyer les commandes, on n’a pas le choix. Donc on va devoir envoyer les bouchées doubles. Il va falloir qu’on travaille plus", lance-t-il.