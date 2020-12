Noël : les lumières enchanteresses des villages de l'Orne

Au mois de décembre, le bocage et tous ses villages se parent de mille feux depuis 25 ans pour le plus grand plaisir des enfants. Habituellement, des cars remplis venus de toute la région défilent chaque soir. Mais à cause du Covid, cela n'a pas été possible cette année. Quoi qu'il en soit, beaucoup n'ont pas hésité à parcourir des dizaines de kilomètres pour s'y rendre et découvrir les lumières enchanteresses. Tout est bien décoré. C'est exceptionnel.