Noël : quelle sera la plus belle maison illuminée de Lanta ?

Le concours a été lancé il y a une dizaine d'années. Et les habitants de Lanta se sont pris au jeu. "On a voulu mettre un coup de fouet, on a fait un concours et on a primé tout le monde", témoigne le maire, Marc Mengaud. La plus belle maison illuminée de Lanta sera distinguée juste après les fêtes, mais tous les participants du concours partiront avec une récompense, et surtout avec l'envie de faire encore mieux l'année prochaine.