Black Friday : l'idée ludique d'une ville du Nord pour soutenir ses commerces

Un peu plus loin, Cécile Deschoemaker, la fleuriste, participe aussi à l'opération. Comme une cinquantaine de commerçants dans la commune, c'est une aubaine après des mois très difficiles. "Ça fait venir du monde, c'est bien, surtout avant les fêtes", explique-t-elle. D'ailleurs, à la boulangerie juste à côté, il ne reste plus aucune vignette. Elias, 7 ans, accompagné de sa maman, était justement venu pour ça : "Il me manque trois vignettes", lance-t-il, un peu dépité.

Pour compléter leur plateau de Monopoly, les plus malins ont décidé de troquer leur vignette sur les réseaux sociaux ou dans la cour d'école avant de se rendre à la mairie. Comme Aline et ses deux filles qui ont tout collecté en à peine trois jours et espèrent emporter le prix ultime : un voyage à l'autre bout du monde. "On s'est rapidement pris au jeu et on a fait nos achats quotidiens à la boulangerie ou encore chez le fleuriste", avancent-t-elles.