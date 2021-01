Nord : pas de carnaval mais un concours de photos à Cappelle-la-Grande

Dans cette famille de Cappelle-la-Grande, on est carnavaleux de père en fils. Alors, même avec le Covid, on ne pouvait pas rater l'occasion de se déguiser. Mintoine, 4 ans, est très fier d'enfiler son plus beau clet'che. Le maquillage est tout aussi important comme le chapeau à plumes et la fourrure remplie de souvenirs.