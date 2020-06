"Nos Vacances en France" : à la découverte d'Occi, un village abandonné près de Lumio en Corse

Dans le nord de la Corse se dresse Occi, un village endormi et confiné pour toujours. Après avoir gravi les chemins qui y mènent, on découvre les pierres ocre des bâtisses et la chapelle réhabilitée. Le balcon face à la mer, quant à lui, offre une vue exceptionnelle. Pour visiter ce site, de nombreux hôtels à Lumio proposent des offres adaptées à tous les budgets. Par ailleurs, découvrez les conseils de Dominique Lagrou-Sempère sur les réservations des billets d'avion et de bateau.