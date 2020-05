"Nos vacances en France" : des séjours insolites au bord de la Loire

De Montereau à Saumur (Loiret), les hébergements flottants ont de plus en plus la cote. Certains professionnels proposent des bateaux sur lesquels on peut dormir et cuisiner, le tout dans un cadre idyllique, avec vue imprenable sur la Loire et coucher de soleil en prime... Bref, le dépaysement est garanti. Plus en aval, à Turquant ( Maine-et-Loire), un hôtelier propose de dormir dans des chambres creusées à même la blancheur du tuffeau, la pierre locale.