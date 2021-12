VIDÉO - Nouvelle grève des éboueurs à Marseille : le cauchemar des habitants reprend

"C’est un enfer. Un enfer ! Il faut que les éboueurs arrêtent. C’est sale. Bientôt, je ne vais plus pouvoir passer avec la voiture", se désespère une riveraine d'un quartier particulièrement touché par ce mouvement, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "J’habite à cinq mètres de là. Quand on ouvre les volets le matin, ça sent mauvais".

"Déjà quand c’est une fois par an, c’est compliqué. Mais là, ça ne fait pas longtemps. C’est l’enfer". Moins de deux mois après le précédent mouvement, qui avait duré plus de deux semaines, les éboueurs de quatre arrondissements de Marseille ont, à nouveau, arrêté la collecte des déchets depuis quelques jours. Pris de court par ce débrayage, les habitants ne cachent pas leur exaspération.

Certains syndicats, dont la CGT, n’acceptent pas l’accord qui a été signé en octobre dernier entre la Métropole et Force Ouvrière, majoritaire. Les agents veulent que la pénibilité du métier soit reconnue et appellent à négocier leur temps de travail.

Les commerçants et les habitants, eux, n’en peuvent déjà plus. "On va se retrouver avec des déchets qui finissent à la mer. C’est quand même triste", se désole un homme, en référence aux immenses piles de déchets avalées par les flots lors des pluies torrentielles tombées sur la cité phocéenne alors que la précédente grève des éboueurs était en cours, il y a quelques semaines. "Les odeurs ne sont pas très agréables. Ça bouche les trottoirs. Il faudrait faire quelque chose", pointe une autre, plus pragmatique.