VIDÉO - Nouvelles cartes d'identité : un problème de taille a été oublié

Beaucoup de Français se sont réjouis à l’annonce du nouveau format de la carte d’identité, qui a désormais la taille d’une carte bleue. Mais certains déchantent. Et pour cause : leur lieu de résidence a un nom trop long pour le nouveau modèle. Les communes comportant 30 caractères ou plus (espaces et tirets compris) sont de fait exclues, les agents de mairie se retrouvant bloqués dans le logiciel.