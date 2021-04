Incivilités : l’action choc des riverains du port marseillais du Vallon des Auffes

C’est un lieu très prisé des Marseillais. Photos souvenirs, baignades, mais aussi apéritifs entre amis le soir, le port du Vallon des Auffes attire de plus en plus de monde. Seulement, des riverains y vivent et la cohabitation avec les personnes profitant des quais n’est pas toujours simple. "Voilà à quoi on est confrontés le soir", montre sur des photos Charles Cieussa, amicale des pêcheurs plaisanciers du Vallon des Auffes, dans le reportage en tête de cet article. "Il y a des gens qui montent sur les bateaux, des gosses qui nous cassent les directions", poursuit-il. Les habitants ne sont pas contre le fait que les Marseillais viennent profiter du coucher du soleil mais ils ne supportent plus leurs incivilités.