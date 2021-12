Nutri-score : l’inquiétude des producteurs de Maroilles

Depuis cinq ans, le nutri-score est visible sur vos produits. De la lettre A à la lettre E, il prend en compte les nutriments à favoriser et à limiter. Alors le Maroilles et ses 45% de matières grasses pourrait obtenir la lettre D. Les vendeurs craignent de perdre la jeune clientèle. "Je pense que c'est eux qui regardent le plus les étiquetages. Les anciens ne vont pas chercher à comprendre à quoi correspond le logo", explique Jason Albois, producteur et vendeur de formage.