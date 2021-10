Nutri-Score : la colère des producteurs de rocamadour moins bien classé que certains sodas

Avec passion, il reproduit les mêmes gestes chaque matin depuis quinze ans. Mais jamais il n'avait reçu une si mauvaise note. À cause de son taux de sel et de graisse, le rocamadour a été classé D au Nutri-Score, soit moins bien que certains sodas. "C'est quand même un produit ancestral et par rapport aux produits qui sont très transformés, on ne comprend pas trop", s'indigne le fromager Eric Chauffeton, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.