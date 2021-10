Nutriscore : pourquoi les producteurs de Roquefort voient rouge

À Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), on vous parlera de sa note beurrée, typée et parfois un peu corsée. Mais voilà une note dont le Roquefort se serait bien passé : un E rouge, la pire sur l’échelle du nutriscore. Le Roquefort y est affiné à flanc de falaise depuis le XVe siècle. Il faut du lait cru, de la pressure pour le faire cailler et le plus important, les champignons de ces caves.