Offrez-vous une île en Bretagne !

Dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, se trouve l'île privée de Roc'h ar Hon. Il s'agit de 6 400 m² de nature sauvage rehaussée d'une maison de 140 m² tout confort à vendre. En plus d'offrir un décor de carte postale, elle est équipée d'eau, d'électricité, de gaz et même de réseau téléphonique. Plus surprenant encore, on pourrait presque pêcher depuis les fenêtres à marée haute. Également surnommé île du soleil ou île aux chiens, ce petit coin de paradis à tout de même un prix : 1 685 000 euros.



Ce samedi 23 novembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir l'île privée de Roc'h ar Hon, en Bretagne. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.