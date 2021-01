On cherche la recette pour affronter l'hiver dans un marché du Calvados

La nuit a été courte et agitée dans certaines régions à cause du vent qui a soufflé fort. Sur le marché de Merville-Franceville-Plage (Calvados), ils étaient nombreux à chercher à faire le plein de vitamines pour tenir jusqu'au printemps.

Dès les premiers rayons de soleil, la météo a été clémente à Merville-Franceville-Plage. Il n'y avait presque pas de nuages à l'horizon et le ciel était bleu. Ce jeudi, sur le marché, les habitants en sont ravis et en profitent. "On en a besoin, je ne voudrais pas aller ailleurs pour rien au monde", a confié l'une d'entre eux.

Toute l'info sur Le 13h

Ici, il fait quand même froid malgré le soleil. Le thermomètre affiche sept petits degrés, mais Françoise a sa technique pour se réchauffer. Et si la bonne humeur ne suffit pas pour apporter de la chaleur, mieux vaut se tourner vers les étals. Entre les clémentines et les pommes, se trouve sûrement la solution : les vitamines. "Apporter la vitamine dont on a besoin en cette saison pour tenir par les temps froids", a affirmé un habitant.

Avec les fraîches températures de l'hiver, les plats riches et chauds ont la cote. Si certains ont évité la vinaigrette, d'autres ont choisi des lentilles avec des côtes de porc, un peu plus de gras pour la santé. Il faut quelques calories de plus pour affronter le froid car après tout, il faut bien se faire plaisir.