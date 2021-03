On remonte les paillottes sur les plages du Var

Sur la plage de Saint-Cyr-Les-Lecques (Var), il souffle un de ces airs printaniers, un de ceux qui dérident les mâchoires et qui revigorent. Des retraités en profitent : "C'est la mer qui fait ça" ; "Ça nous rend euphoriques !" ; "On se sent bien, dynamiques, prêtes à affronter le virus". Non loin de là, pour d'autres, café, petits gâteaux et convivialité sont au menu d'un rendez-vous hebdomadaire ce mardi.