Opération de déneigement à une semaine de la réouverture au Col du Galibier

C'est un royaume blanc où des hommes livrent bataille à l'assaut d'un géant des Alpes. L'hiver résiste au Col du Galibier. Se frayer un chemin dans ces immenses masses de neige est un défi. Un exploit que les agents des routes relèvent avec leurs machines. "On a un livre avec des photos de la route en été et on se sert de ces photos. Car avec la neige, on se perd un peu", explique Patrick Arnaud. "C'est stressant. Des fois, on ne sait pas si on est à côté de la route. La machine commence à s'enfoncer. On recule et on y va gentiment", confie Frédéric Moret. Mais pour lui, "c'est une fierté de l'ouvrir pour que les gens puissent profiter de ce col merveilleux".