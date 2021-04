Opération déneigement avant l’ouverture des cols en Auvergne

Guy Fabre et Emmanuel Fabre, agents techniques du centre routier départemental de l’Allanche (Cantal), veillent à ce que tout se passe bien. Il faut deviner le tracé de la route, les fossés et la roche cachée, un travail d’équipe, de confiance et d’expérience. Ces deux cousins travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Ils déneigent et sécurisent, entre autres, l’accès au site du Puy Mary.