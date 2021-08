Orléans fête la Saint-Fiacre

Ils sont 70 bénévoles à travailler jusque tard jeudi soir pour tout préparer. Dans cet ancien quartier de maraîchers et d'horticulteurs, c'est ainsi depuis plus de 200 ans. Jeanine participe depuis dix ans. "J'ai envie de faire rose aujourd'hui. Je vois la vie en rose. Je suis contente que ce soit la fête des gens de la terre. On a besoin d'une fête aussi", lance la dame.

Plus de 6 000 fleurs coupées et un millier de potées s'organisent et prennent leur place dans l'église. La récolte a été bonne. "Cette année, on a eu des fleurs superbes", dit Gérard Pouet, ancien fleuriste. Merci Saint-Fiacre ! Un peu de lumière divine sur les décors et le tour est joué. C'est parti pour trois jours de fête autour du saint patron des jardiniers.